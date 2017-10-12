Tek tıkla TV kanallarına ulaşın

İnternet üzerinden televizyon izlerken bilgisayar başında bulunmanıza gerek yok. Cep telefonu üzerinden TV izlemek de mümkün ancak şu ana kadar hazırlanan platformlarla tek kanal izlenebiliyordu.

HABER KANALLARI TEK BİR PLATFORMDA

Ensonhaber'in hazırladığı son yenilikle birlikte tek bir platform üzerinden birçok TV kanalını izlemek mümkün. HD kalitesinde kesilme ve donma yaşamadan, Apple IOS&Android uyumlu ve kota dostu TV yayını, Ensonhaber'in Canlı TV platformunda yayına başladı.

TEK TIKLA BÜTÜN KANALLARA ULAŞIN

Cep telefonunuzdaki Ensonhaber uygulamasnda, Canlı TV bölümüne tıklayarak, dilediğiniz TV kanalına tek tıkla ulaşabilirsiniz.

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