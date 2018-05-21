Teke yöresi çarığı Tunahan ustayla hayat buluyor

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerinde sabahın ilk ışıklarıyla işe koyulan Uysal, siparişlere göre çarık ve yemeni de yapıyor. Tunahan Uysal, 5 metrekarelik dükkanında, yörük kültürünün simgelerinden çarığı yaşatmak için çabalıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları sanatkarı da olan Tunahan Uysal’ın dükkanının önünde sergilediği çarıklar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

"ÇARIK İŞİYLE UĞRAŞAN FAZLA USTA YOK"

Yörük kültürünün yoğun şekilde yaşandığı Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Aydın ve Denizli yörelerine has Teke yöresi çarığı'nın son ustalarından Tunahan Uysal, yurt içi ve dışında düzenlenen fuarlarda mesleğinin tanıtımını da yapıyor.

Tunahan usta, Türk kültürünün bir parçası olan çarığın, Kurtuluş Savaşı'nın da simgelerinden olduğunu söyledi.

Tunahan Uysal, "Günümüz gençlerine bir şekilde takdim etmek, göstermek için çarık yapmaya devam ediyorum. Biz, Bakanlık sanatçısıyız. Yok olmaya yüz tutmuş değerlerimizi bakanlık bir şekilde gün ışığına çıkartmaya çalışıyor. Çarık işiyle uğraşan fazla usta yok. Türkiye’deki 4-5 çarıkçıdan biriyim" dedi.

"YENİ NESİL BU İŞE ÖNEM VERMİYOR"

Çırak ustası Tunahan Uysal, "Bir çift çarık yapımı yaklaşık 10 günü buluyor. Çarık, öküzün sırt derisinden yapılan, tamamıyla doğal bir ürün. Ayak akıntısı, ayak ağrıları, eklem ağrıları gibi sorunlara da iyi geliyor. İsteğe göre internet yoluyla siparişlerimiz de oluyor. Yeni nesil bu işe önem vermiyor. Biz de bunun zorluğunu çekiyoruz. Berber, terzi, kalaycı gibi meslekler için de durum aynı" şeklinde konuştu.

"BURADAN BAŞKA YERDE BULAMIYORUZ"

Tunahan ustadan birçok kez çarık aldığını anlatan 70 yaşındaki İzzet Sülek, "Bu çarıkları buradan başka bir yerde bulamıyoruz. Biz eskiden çok giyerdik bunlardan, muazzam bir şey bu. Çok hafif ve yürümesi çok güzel oluyor. Dağa gittiğimizde çarık, çorap giyiyoruz. Ayakkabı sıktığı için giyemiyoruz. Çarık giyen hızlı gider. Eskiyi yeniler öğrensin" dedi.