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Tekeri patlayan otomobil tarlaya uçtu

Adıyaman Şanlıurfa Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 28.03.2018 - 19:06..
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Fatih Ercan yönetimindeki 44 AC 202 plakalı otomobil Adıyaman istikametinden Şanlıurfa istikametine giderken Battalhöyük köyü yakınlarında tarlaya uçtu.

TEKERİ PATLAYINCA HAKİMİYETİ KAYBETTİ

Tekeri patladığı için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilde bulunan sürücü Fatih Ercan ve Osman Balıkçı yaralandı.

Tekeri patlayan otomobil tarlaya uçtu

YARALILAR TEDAVİDE

Yaralılar olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tekeri patlayan otomobil tarlaya uçtu

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