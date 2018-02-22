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Tekerlekli sandalyede şampiyon ruhu

Sinem Öntürk, en büyük hayalini gerçekleştirmek için tekerlekli sandalyesiyle çıktığı sahnede şimdi Türkiye şampiyonu olarak dans ediyor.

AA | 22.02.2018 - 11:19..
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40 yaşındaki Sinem Öntürk, 8 aylıkken geçirdiği çocuk felci yüzünden bedensel engeli oldu. Bacaklarındaki ve sol kolundaki hareket kabiliyetini yitirmesine rağmen dans etme hayalinden vazgeçmeyen Öntürk, Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonu olarak Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye hazırlanıyor.

SANDALYESİ AKSESUARI OLDU

İzmir'de ışıkların aydınlattığı bir sahneye özel yapım tekerlekli sandalyesiyle çıkıyor ve bacaklarını kullanamasa da elleri, kolları, mimikleri ve "aksesuarım" dediği tekerlekli sandalyesiyle müziğe eşlik ediyor. 15 ameliyat geçiren ve yıllarını evde dans edebilme hayaliyle geçiren Öntürk, bedensel engelli bireylerden oluşan Wheelchair Dance Project ile sürdürdüğü dans yolculuğunda hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tekerlekli sandalyede şampiyon ruhu ViDEO

DANSI ENGEL TANIMADI

Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda birinci olan Öntürk, başarısını uluslararası platformlara taşımak için azimle çalışıyor. Hastalığı nedeniyle hayatının belli dönemlerinde çok sıkıntılı anlar yaşadığını belirten engel tanımayan Öntürk, "Müzik bana ne yapmam gerektiğini söylüyor ve yol gösteriyor. Sahnede sadece müziği ve dansı hissediyorum. Şampiyon olduktan sonra bana olan ilgi arttı. Başkalarına umut olabilmenin gururunu yaşıyorum." dedi. Öntürk, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Umarım güzel bir dereceyle ülkeme dönebilirim." dedi.

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