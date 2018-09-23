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Tekerlekli sandalyeli hırsız 40 bin liralık ürün çaldı

İzmir’de akülü tekerlekli sandalye ile geldiği marketten yüklü miktarda ürün çalan kişinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 23.09.2018 - 21:48..
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İzmir’in Buca ilçesinde bir marketten yapılan hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sabah saatlerinde Menderes Caddesi'ndeki markete gelen iş yeri sahibi R.B., yaklaşık 40 bin lira tutarındaki ürünlerin çalındığını fark ederek polise başvurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde akülü tekerlekli sandalye ile markete gelen bir kişinin ayağa kalkarak soygunu gerçekleştirdiği belirlendi. Görüntülerde hırsızlık zanlısının çaldığı ürünleri çuvala koyup araca yükleyerek kaçması da yer aldı.

Polis, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tekerlekli sandalyeli hırsız 40 bin liralık ürün çaldı

Tekerlekli sandalyeli hırsız 40 bin liralık ürün çaldı

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