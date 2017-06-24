Tekerlekli sandalyesiyle uçurumdan atladı

Dün saat 21.00 sıralarında Kalfaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yürüme engelli Murat İlksoy, tekerlekli sandalyesiyle geldiği uçurumdan, kendisini aşağı bıraktı. Yaklaşık 100 metreden kayalaraçarparak düşen İlksoy, ağır yaralandı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Murat İlksoy, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviyealınan İlksoy’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.