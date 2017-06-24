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Tekerlekli sandalyesiyle uçurumdan atladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tekerlekli sandalyesiyle 100 metrelik uçurumdan atlayan yürüme engelli Murat İlksoy(32) ağır yaralandı.

24.06.2017 - 03:38
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Dün saat 21.00 sıralarında Kalfaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yürüme engelli Murat İlksoy, tekerlekli sandalyesiyle geldiği uçurumdan, kendisini aşağı bıraktı. Yaklaşık 100 metreden kayalaraçarparak düşen İlksoy, ağır yaralandı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekerlekli sandalyesiyle uçurumdan atladı

AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Murat İlksoy, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviyealınan İlksoy’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Tekerlekli sandalyesiyle uçurumdan atladı

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