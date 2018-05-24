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Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Bursa'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda doğuştan yürüme engelli olan A.D.'nin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

DHA | 24.05.2018 - 09:53..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.

Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Evlerde ve şüphelilerin üst aramalarında 100 gram metamfetamin, 45 gram bonzai, 87 ecstasy hap, 6 tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı

UZUN SÜREDİR ARANDIĞI ANLAŞILDI

Şüpheliler arasında bulunan doğuştan yürüme engelli A.D. dikkat çekti. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.D.'nin uzun zamandan beri arandığı belirlendi. A.D.'nin evinde de bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı



Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı

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