Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Evlerde ve şüphelilerin üst aramalarında 100 gram metamfetamin, 45 gram bonzai, 87 ecstasy hap, 6 tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

UZUN SÜREDİR ARANDIĞI ANLAŞILDI

Şüpheliler arasında bulunan doğuştan yürüme engelli A.D. dikkat çekti. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.D.'nin uzun zamandan beri arandığı belirlendi. A.D.'nin evinde de bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.