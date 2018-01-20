Afyonkarahisar'da bulunan Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hastaneye gelen yaşlı karı- kocadan 72 yaşındaki adam hastaydı.

72 YAŞINDA HASTA ADAMA TEKERLEKLİ SANDALYE VERİLMEDİ

Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattı'mıza vatandaşlarımızca gönderilen videoda hasta ve yaşlı kocası için tekerlekli sandalye isteyen 67 yaşındaki kadına tekerlekli bir tabure verildi. Yaşlı adamın yaslanabileceği bir arkadalığı bulunmadığı gibi tutunabileceği herhangi bir kolçağı da olmayan tabureyi kadının sürmesi beklendi.

Tekerlekli tabureyle hasta taşıttılar VİDEO

TEKERLEKLİ TABUREDEKİ KOCASINI YAŞLI KADINA TAŞITTILAR

Mecbur kalan kadın, eşinin oturduğu tabureyi zorla sürükleyerek oldukları yerden doktor odasına kadar ulaştırdı.

Olayı kayda alarak bize ulaştıran vatandaşın verdiği bilgiye göre, tekerlekli sandalye ve sedyelerle ilgilenen görevlinin söz konusu tabureyi yaşlı kadına vererek "Bununla nasıl taşırsanız taşıyın, bizi ilgilendirmiyor." dediğini iddia etti.

"BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Vatandaş, ayrıca kendisi de görevlinin yanına gittiğini ve "3 kat yukarıya bu şekilde neden gönderiyorsunuz, tekerlekli sandalye gelene kadar bekletebilirdiniz, doktoru buraya çağırabilirdiniz." şeklinde soru sorduğunu ancak "Yine bizi ilgilendirmiyor." yanıtı aldığını söyledi.