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Tekin Acar Fransız Sephora Kozmetik'e satılıyor

Türkiye'de 79 mağazası bulunan kozmetik devi Tekin Acar, Fransız Sephora Kozmetik'e satılıyor.

18.04.2017 - 11:44
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Tekin Acar Kozmetik yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar, yılın ilk günlerinde yaptığı açıklamada, dövizdeki artış ve ek vergilerden olumsuz etkilendiğini açıklamış ve bazı mağazalarını kapatabileceğini söylemişti.

SEPHORA KOZMETİK'E SATILIYOR

Habertürk'ün haberine göre, Acar'ın bu açıklamasının ardından bugün Rekabet Kurulu'na yapılan bildirimle, Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık'ın Sephora Kozmetik'e satılacağı belirtildi. Karar, Rekabet Kurulu'nda " Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Tic. A.Ş.'nin Sephora Kozmetik A.Ş. tarafından devralınması" ifadesi ile yer aldı.

SATIŞ REKABET KURULUNUN ONAYIYLA GERÇEKLEŞECEK

Satışın tamamlanması Rekabet Kurulu onayının ardından gerçekleşecek. Öte yandan daha önce medyaya yansıyan haberlerde Tekin Acar'ın 18 mağazasını Sephora'ya devredeceği gündeme gelmişti.

16 METREKAREDE BAŞLADI

Tekin Acar Kozmetik 1979 yılında Ankara Kızılay Onur Çarşısı'nda, 16 m2'lik mağazanın bir bölümünde parfüm ticareti yapmak üzere kurulmuştu. Aradan geçen yıllarda ürün çeşidini artırarak hızlıca mağazalaşmaya yönelen şirketin bir dönem 100'e yakın mağazası bulunuyordu. Tekin Acar'ın halihazırda Türkiye genelinde 79 mağazası ve 430 çalışanı bulunuyor.

SEPHORA'DA 25 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Sephora Kozmetik ise Fransa merkezli bir şirket. Fransa'da yaklaşık 300 mağazası bulunan şirketin dünya genelindeki mağaza sayısı ise 1700. 7 yıl önce Türkiye'ye giren şirketin Türkiye'de 24 mağazası bulunuyor. 17 bin listeli ürün satan Fransız şirkette toplam 25 bin kişi çalışıyor.

TEKİN ACAR NE DEMİŞTİ

Tekin Acar, sene başında "Perakende Güneşi Ödülleri 2016 Sahipleri Buluşuyor" konulu toplantıda bir konuşma yapmış ve işlerinin çok kötü gitiğini açık bir şekilde anlatmıştı.

Sektörün kötü bir dönem yaşadığını anlatan Acar, kurdaki sert yükseliş, gerileyen alım gücü, yeni yasal düzenlemeler, AVM'lerdeki kira seviyesi ve azalan turist sayısının etkisi ile yüzde 502ye yakın ciro kaybı yaşadıklarını anlatmıştı.

Tekin Acar Cosmetics olarak iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapattıklarını ve mağaza kapanışlarına devam edeceklerini belirten Acar, "İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemede zorlanıyorum. Başka işten kazandığım ne kadar varlığım varsa hepsini satıp bu işe koydum, sermaye artışı yaptım ama yetmiyor. Ben de George Soros değilim, benim için de buraya kadar" diye konuşmuştu.

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