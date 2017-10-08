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Tekin Bingöl: Ankara'nın burçlarına CHP bayrağı dikeceğiz

CHP Genel Bakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 2019 yerel seçimlerinde Ankara'yı kazanmakta karalı olduklarını söyledi.

08.10.2017 - 04:54
  1. Haberler
  2. Politika
Tekin Bingöl: Ankara'nın burçlarına CHP bayrağı dikeceğiz

Bingöl, Çankaya Belediyesi tarafından Yıldızevler Mahallesi'nde yaptırılan 200 çocuk kapasiteli "Masal Kalesi Gündüz Bakımevi"nin açılış törenine katıldı.

Dünyanın neresinde olursa olsun en iyi yatırımın çocuklara ve gençlere yapılan yatırımlar olduğuna vurgu yapan Bingöl, ancak bu yatırımların çağdaşlığı ve bilimselliği esas alınarak yapılması gerektiğini bildirdi.

Tekin Bingöl: Ankara'nın burçlarına CHP bayrağı dikeceğiz

"YÜZÜNÜ ATATÜRK'E DÖNEN ASLA YORULMAZ"

Velilere ve öğretmenlere de seslenen Tekin Bingöl, asla ve asla çocukların hayal kurmasını engellememelerini istedi. Son dönemlerde bazı belediyerde farklı tartışmaların söz konusu olduğuna değinen Bingöl, "O çok esip gürleyen elinden tiviti bırakmayanlar, şimdi büyük bir karamsarlık içinde, uykuları kaçmış bir biçimde sabah edemiyorlar. Ne ekersen onu biçersin. Şimdi de bir metal yorgunluktan bahsediyorlar. Yüzünü Mustafa Kemal Atatürk'e dönenler asla yorulmaz." ifadesini kullandı.

Tekin Bingöl: Ankara'nın burçlarına CHP bayrağı dikeceğiz

"ANKARA'NIN BURÇLARINA CHP BAYRAĞI DİKECEĞİZ"

Bu bilinçle 2019 yerel seçimlerine hazırlandıklarını ve başkentin tüm ilçelerini sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırmak istediklerini belirten Bingöl, "2019 yerel seçimlerinde Ankara'nın burçlarına CHP bayrağını dikeceğiz." diye konuştu.

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