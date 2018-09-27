Tekin gömlek açıklamasıyla Cumhuriyet'i de ikna edemedi

CHP'de Gürsel Tekin'in pahalı gömleğiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Tekin ise, dün konuyla ilgili eleştirilere yanıt verirken söyledikleriyle yeniden tepki çekti.

"UTANMIYOR MUSUNUZ" DEDİ

"9 villa, 11 şirket, 7 tane benzin istasyonu olan bir adama gömleğin fiyatı sorulur mu? Utanmıyor musunuz?" diyen Tekin, "Ama bunların hepsinin hesabını soracağım. Gömleğin fiyatı; 2 gömlek 390 lira yani gömlek 185 lira. Hiç boğazımızdan haram girmemiştir, girmez. Fıtratımızda yok." şeklinde konuşmuştu.

SAHİP ÇIKAN OLMADI

CHP'li Tekin'in dün "9 villa, 7 benzin istasyonu olan adama gömleğin fiyatı sorulur mu" diyerek yaptığı bu savunmadan sonra partiye yakın bir çizgide yayın yapan Cumhuriyet Gazetesi dahi Tekin'e sahip çıkamadı.

Cumhuriyet, CHP'li Tekin'in sözlerinden "9 villa" kısmını alarak Twitter hesabından paylaştı.