Tekirdağ, heykellerle açık hava müzesine dönüştü

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından eserlerin büyük bölümü, Marmara Denizi'nin sahil kesimine konularak, kent, açık hava müzesine dönüştürüldü.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat, yeni bir belediye olduklarını belirterek, kimliğini arayan ve kendi kimliği üzerinden markalarını oluşturan şehir olma yolunda ilerlediklerini vurguladı.

"BİZİM VİZYONUMUZ..."

'Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu' ve 'Heykel Çalıştayı' ile ilgili konuşan Eşkinat, şunları söyledi:

"Üçüncü yılın sonunda, uluslararası heykel sempozyumlarında, Türkiye'nin tek temsilcisi olan 'Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu', şu ana kadar şehrimize 30'un üzerinde heykel bıraktı. Bunun yanında Türkiye'nin çağdaş heykeltıraşlarından edindiğimiz sanat eserlerine de baktığımız zaman bu sayı 40'ın üzerinde, koleksiyona sahip belediyeyiz. Bizim vizyonlarımızdan bir tanesi de kültür ve sanat vizyonudur. Biz, bu şehrin kültürle sanatla ve teknolojiyle kalkınacağına inanıyoruz. 4 yıldır son derece başarılı, kendisine güvenen ve güvenini boşa çıkarmayacak şekilde planladığımız yöntemle gidiyoruz."

"ELEŞTİRİ DE ALIYORUZ"

Heykeller konusunda zaman zaman eleştiriler aldığını dile getiren Eşkinat, "Tabii ki insanlar alışık olmadığı süreçlerde bir direnç gösterebiliyorlar; ama siz yaptığınız işin kalitesinden ve doğruluğundan eminseniz o direnci tolere edersiniz ve haklıysanız sizi eleştiren insanlar da bir süre sonra yaptığınız işleri desteklemeye başlarlar. Bizde de süreç, böyle gelişti. Artık Süleymanpaşa, açık sanat galerisi haline geldi. Yurttaşlarımız, bundan son derece memnunlar. Zaman zaman eleştiriler alsak da her gün niteliği artan sanat eserleri ile şehrimizi buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.