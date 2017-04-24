Tekirdağ şehidini uğurladı

Hayrabolu Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehit Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik için Canbazdere köyündeki baba ocağına götürüldü.

Şehidin cenazesi burada evin bir odasına alınarak yakınlarından helallik alındı.

"KIZANIM DOYAMADIM SANA"

Bu esnada anne Yasemin Kurtçu, "Annem seni çok özledik, kızanım doyamadım sana" diyerek ağladı. Öte yandan şehidin eşi Özge Kurtçu ise şehidin ağabeyine sarılarak ''Ağabey sakın sen de gitme oraya, giden gelmiyor.'' dedi.

Bunun üzerine İzmir'de sözleşmeli er olarak görev yapan İsmail Kurtçu ise ''Ben de gidip hainlerle çatışacağım kardeşim.'' diye konuştu.

"SEVGİLİM BİZİ ZAMANSIZ BIRAKTIN"

Şehidin cenazesi helallik alınması sonrası köydeki camiye götürüldü. Burada da şehidin eşi Özge Kurtçu, ''Sevgilim bizi zamansız bıraktın. O ölmedi bizi görüyor.'' diyerek tabuta sarıldı. Eşinin fotoğrafına sarılan Kurtçu'yu yakınları teselli etmeye çalıştı.

BABAYA ASKER SELAMLI VEDA

Şehit Kurtçu'nın 4 yaşındaki oğlu Doruk ise tabutun üzerinde bulunan babasına ait kepi alarak başına taktıktan sonra, asker selamı verdi.

Şehidin 2 yaşındaki kızı Defne ise annesinin ağladığını görerek, gözyaşlarını tutamadı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Kurtçu'nun cenazesi, askeri top aracıyla götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi. Bu sırada vatandaşlar ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde slogan attı.