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Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatı başladı

480 yataklı, 128 poliklinikle hizmet verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin inşaatı, 2019 yılında tamamlanacak.

İHA | 17.04.2018 - 09:06..
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Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin inşaatına başlandığı müjdesini verdi. İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ile beraber inşaat sahasını gezen Yel müteahhit firma yetkililerinden Şehir Hastanesi inşaatı ile ilgili bilgi aldı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatı başladı

"2019 YILINDA TAMAMLANACAK"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Mustafa Yel, “Tekirdağlı hemşehrilerimizin özlemle bekledikleri Şehir Hastanemizin inşaatı başladı. 2019 yılı sonunda bitmesi planlanan hastanemizin Tekirdağlı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatı başladı

TAM TEŞEKÜLLÜ HASTANE İNŞA EDİLECEK

Sağlık Bakanlığının kamu özel ortaklığı modeli ile Türkiye’nin birçok şehrinde gerçekleştirdiği tam teşekküllü hastanelerden birisi olacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesi, 480 yataklık kapasitesi ile bölgenin en büyük hastaneleri arasında yer alacağını ifade eden Yel, "Toplam 171 bin 609 metrekare inşaat alanına sahip olacak Tekirdağ Şehir Hastanemiz inşallah faaliyete geçtiğinde 128 adet poliklinik,16 adet ameliyathane, 50 bin metrekare kapalı otopark alanı, bin 660 araçlık otopark kapasitesine sahip olacaktır. Sağlık Bakanlığı şartnamelerine uygun olarak en yeni teknoloji ve ekipmanlar ile donatılacak olan Şehir Hastanemiz güçlü altyapının yanı sıra dijital teknolojilerle de desteklenecek, Sağlık Bakanlığının öngördüğü şekilde 'akıllı hastane' formatında hizmet sunacaktır. Şehir Hastanemiz 2019 yılı sonunda faaliyete geçtiği zaman sahip olacağı konfor ve hizmet kalitesi ile de farklılık oluşturacak, aynı zamanda yaratacağı istihdam imkanı ile ilimizin kalkınmasına da destek sunacaktır." dedi.

Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatı başladı

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