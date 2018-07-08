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Tekirdağ Valisi: Paletli araçları trene sevk ediyoruz

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu'da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili arazinin çamurlu olması nedeniyle paletli araçları sevk ettiklerini açıkladı.

AA | 08.07.2018 - 19:27..
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden yolcu treni, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

PALETLİ ARAÇLAR YOLLANDI

Vali Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Arazinin çamurlu olduğunu, bu nedenle bölgeye araçların giremediğini dile getiren Ceylan, "Bölgeye paletli araçlar sevk ediyoruz. 6 yolcu vagonun devrildiği bilgisi var." ifadesini kullandı. Bu arada, bölgeye Sağlık Bakanlığı hava ambulanslarının da intikal ettiği bildirildi.

Tekirdağ Valisi: Paletli araçları trene sevk ediyoruz

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