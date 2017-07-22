Tekirdağ'da 20 ton çalıntı zeytin ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen 20 ton zeytin ele geçirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "berbat" bir yer olarak gördüğü ABD'yi görev süresi boyunca asla ziyaret etmeyeceğini söyledi.

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Usain Bolt Monaco'daki Elmas Ligi'nde birinci

Jamaikalı sprinter Usain Bolt, Elmas Lig erkekler 100 metre yarışında bu sezon ilk kez 10 saniyenin altında koşarak birinci oldu.