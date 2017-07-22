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Tekirdağ'da 20 ton çalıntı zeytin ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen 20 ton zeytin ele geçirildi.

22.07.2017 - 00:42
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde satış yapan firmadan sahte kimlik kullanarak yükledikleri 20 ton zeytini Kapaklı'ya getiren şüpheliler, alıcı arayışına girdi.

Tekirdağ'da 20 ton çalıntı zeytin ele geçirildi

PİYASA FİYATININ ALTINDA SATILACAKTI

Şüphelilerle pazarlık yapan alıcı, Akhisar'daki firmayı arayarak zeytinlerin piyasa fiyatının altında satılmaya çalışıldığını bildirdi.

Bunun üzerine şirket yetkilileri, ürünlerini taşıyan tırın Antalya'ya ulaşmadığını ve yükleme işlemi sırasında sahte kimlik kullanıldığını polise iletti.

GÖZALTINA ALINDI

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alıcı gibi davranarak H.T, Ö.D. ve D.K'yi Bülent Ecevit Parkı'nda gözaltına aldı.

Tekirdağ'da 20 ton çalıntı zeytin ele geçirildi

Hırsızlıktan sabıkalı oldukları belirlenen şüphelilerin ifadesinin ardından firmadan çalınan 20 ton zeytin, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki binanın deposunda ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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