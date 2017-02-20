Tekirdağ'da 3 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

Çorlu'da 15 yıldır balıkçılık yapan 28 yaşındaki Kıvanç Batur, arkadaşıyla birlikte dün gece balık avlanmak için Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne açıldı.

3 METRE BOYUNDA 150 KİLO AĞIRLIĞINDA

Balıkçıların ağlarına köpek balığı takıldı. Balıkçı Kıvanç Batur, "Arkadaşlarla birlikte balık için denize açıldık. Bu köpek balığı ağlarımıza takıldı. 3 metre boyunda 150 kilo ağırlığında. Şu anda tezgahımızda sergiliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Herkes gelip fotoğraf çektiriyor. Satılık mı diye soran çok. Almak isteyenlere kilosu 20 liradan satacağız" dedi.













