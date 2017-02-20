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Tekirdağ'da 3 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, 3 metre uzunluğunda, 150 kilo ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladı.

20.02.2017 - 13:38
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Çorlu'da 15 yıldır balıkçılık yapan 28 yaşındaki Kıvanç Batur, arkadaşıyla birlikte dün gece balık avlanmak için Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne açıldı.

3 METRE BOYUNDA 150 KİLO AĞIRLIĞINDA

Balıkçıların ağlarına köpek balığı takıldı. Balıkçı Kıvanç Batur, "Arkadaşlarla birlikte balık için denize açıldık. Bu köpek balığı ağlarımıza takıldı. 3 metre boyunda 150 kilo ağırlığında. Şu anda tezgahımızda sergiliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Herkes gelip fotoğraf çektiriyor. Satılık mı diye soran çok. Almak isteyenlere kilosu 20 liradan satacağız" dedi.

Tekirdağ'da 3 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

Tekirdağ'da 3 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

Tekirdağ'da 3 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

Tekirdağ'da 3 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

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