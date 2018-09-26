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Tekirdağ'da 5 kilo bonzai ele geçirildi

İstanbul’dan uyuşturucu temin eden şahıs, Tekirdağ'da 5 kilogram bonzai ile yakalandı.

İHA | 26.09.2018 - 10:20..
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Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesi ve Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa Mahallesi'ndeki torbacılara uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen V.A. isimli şahsın İstanbul'dan Tekirdağ’a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tekirdağ'da 5 kilo bonzai ele geçirildi

ÇANTASINI ATARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlı çalışmada polis ekipleri Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi girişinde operasyon düzenledi. Mahalleye gelen V.A. isimli şahıs aracından spor çantası atarak 34 ZG 1924 plakalı aracıyla kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu, V.A. isimli şahıs yakalandı. Atılan spor çantasında yapılan aramada, yarımşar kiloluk 10 paket halinde 5 kilo bonzai ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsın evinde gece yapılan aramada ise 5 bin 180 TL sahte para ele geçirildi.

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