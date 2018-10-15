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Tekirdağ'da 50 yıllık top mermisi bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin önünde bulunan yaklaşık 50 yıllık patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

İHA | 15.10.2018 - 18:26..
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Yaklaşık 50 yıl önce atıldığı ve patlamayan top mermisi, Kozyörük Mahallesi’nde bir evin önünde bulundu.

HURDACIYA SATILMAK İSTENDİ

Mahalle sakinlerinin paylaştığı bilgiye göre, top mermisinin hurdacıya satılmak istendiği ancak hurdacının almaması üzerine jandarmaya bilgi verildiği öğrenildi.
Top mermisinin bulunduğu bölgeye giden jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin ardından Kozyörük kırsalındaki askeri atış alanına taşınan top mermisinin, boş alanda imha edileceği belirtildi.

Tekirdağ'da 50 yıllık top mermisi bulundu


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