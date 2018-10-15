Tekirdağ'da 50 yıllık top mermisi bulundu

Yaklaşık 50 yıl önce atıldığı ve patlamayan top mermisi, Kozyörük Mahallesi’nde bir evin önünde bulundu.
HURDACIYA SATILMAK İSTENDİ
Mahalle sakinlerinin paylaştığı bilgiye göre, top mermisinin hurdacıya satılmak istendiği ancak hurdacının almaması üzerine jandarmaya bilgi verildiği öğrenildi.
Top mermisinin bulunduğu bölgeye giden jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
İncelemelerin ardından Kozyörük kırsalındaki askeri atış alanına taşınan top mermisinin, boş alanda imha edileceği belirtildi.