Tekirdağ'da adliye önünde kavga: 4 yaralı

Aralarında bulunan husumetten dolayı birbirlerinden davacı olan iki aile arasında görülen mahkemenin ardından Çerkezköy Adliyesi önünde kavga çıktı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kavgada aynı aileden D.D. (55), F.D.(31) ve S.D. (30) bıçaklanarak, H.D. (34) ise darbedilerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs kafesinden yaralanan ve durumu ciddiyetini koruyan F.D. Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olaya karışan, E.D. (32), T.D. (65), C.D. (38), K.D. (23) ve R.D.’yi (21) gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.