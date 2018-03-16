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Tekirdağ'da adliye önünde kavga: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde adliye önünde iki grup arasında çıkan kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İHA | 16.03.2018 - 10:30..
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Aralarında bulunan husumetten dolayı birbirlerinden davacı olan iki aile arasında görülen mahkemenin ardından Çerkezköy Adliyesi önünde kavga çıktı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kavgada aynı aileden D.D. (55), F.D.(31) ve S.D. (30) bıçaklanarak, H.D. (34) ise darbedilerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs kafesinden yaralanan ve durumu ciddiyetini koruyan F.D. Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olaya karışan, E.D. (32), T.D. (65), C.D. (38), K.D. (23) ve R.D.’yi (21) gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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