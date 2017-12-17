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Tekirdağ'da alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Malkara ilçesinde kaza yapan alkollü araç sürücüsü polise zor anlar yaşattı.

İHA | 17.12.2017 - 01:53..
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D-110 karayolu üzeri Deveci Mahallesi yol ayrımında meydana gelen olayda, Keşan’dan Malkara istikametine seyreden Yusuf Dağlı yönetimindeki 59 LT 115 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu refüje çarparak devrildi. Sürücü Yusuf Dağlı ve yanında bulunan arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Tekirdağ'da alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

POLİSE "BENİ EVE GÖTÜRÜN" DİYE BAĞIRDI

212 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Dağlı, kaza yerinde polise zorluk çıkardı. Kaza tutanağını imzalamak istemeyen sürücü, "Beni eve götürün" diyerek, polise bağırdı. Araç sürücüsü daha sonra ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

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