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Tekirdağ'da askeri araç sel sularına kapıldı: 1 asker kayıp

Şiddetli sağanakta zırhlı aracın yükselen dere suyuna kapılması sonucu 1 askerin kaybolduğu bildirildi.

25.10.2017 - 14:23
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Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağışhayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, Kiremithpane mevkiinde babaz vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Tekirdağ'da askeri araç sel sularına kapıldı: 1 asker kayıp

1 ASKER KAYIP, 4 ASKER YARALI

Mahsur kalan vatandaslara ulaşmak için giden askerleri taşıyan araç köprüden geçerken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 asker sel sularına kapılarak kaybolurken, 4 asker de yaralandığı belirtildi. Yaralı askerler Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da askeri araç sel sularına kapıldı: 1 asker kayıp

AFAD ARAMAYA BAŞLADI

Sel sularına kapılarak kayıp olduğu belirtilen askeri aramak için bölgeye Tekirdağ'da AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Kayıp askeri arama çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'da askeri araç sel sularına kapıldı: 1 asker kayıp

Tekirdağ'da askeri araç sel sularına kapıldı: 1 asker kayıp

Tekirdağ'da askeri araç sel sularına kapıldı: 1 asker kayıp

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