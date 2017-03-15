Tekirdağ'da bir evde buzdolabı patladı

İyi huylu stres var mı

Erdoğan, Şamdan’ı uluslararası müsabakalarda ülkemize yaşattığı gurur için teşekkür ederek bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diledi

Avusturya’da bir özel eğitim kurumu, başörtüsü dahil dini sembollerin çalışanları tarafından kullanılmasını yasakladı.

1 Alman polis teşkilatına sızdılar Yorumlarda çok bilmiş tavırlarla haber mi bu deyip kasma; bak, geç.

2 Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var Cumhurbaşkanı Hollande, Hollanda-Türkiye krizine ilişkin, "Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Diyaloğu teşvik etmeliyiz." dedi.

3 Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan anlaştı Kremlin Sözcüsü Peskov Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 konusunda anlaştığını açıkladı.

4 Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt Alman SAT 1 kanalı, sosyal medya ve kendi sitesinden Hollanda'nın skandal uygulamalarının doğru olup olmadığını sordu, cevabını aldı.

5 Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilim nedeniyle 'göçmen anlaşması bozulabilir' kaygısını taşıyan Yunanistan'ı endişelendirdi.

6 Obama için yeni soruşturma talebi Eski başkan Obama görevi bıraktı ama Cumhuriyetçi senatörler onun peşini bırakmıyor. Hakkında bir soruşturma daha talep ettiler.