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Tekirdağ'da bir evde buzdolabı patladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mutfakta patlayan buzdolabı, evde yangın çıkmasına yol açtı.

15.03.2017 - 15:06
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Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Sümbül Sokak'ta Abdi Düngel'in yaşadığı evde buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangın evin diğer bölümlerine sıçradı.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi Abdi Düngel, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle üzüntü duyan ev sahiplerini komşuları ve yakınları sakinleştirdi. Evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'da bir evde buzdolabı patladı

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