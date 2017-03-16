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Tekirdağ'da bir yavru kedinin köpeğe karşı mücadelesi

Havlayan köpeğe karşı cesaret sergileyip ekmeği yedirmeyen yavru kedinin mücadelesi ilgiyle izlendi.

16.03.2017 - 13:10
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Tekirdağ'da bir işyerinin önünü kendisine mesken edinen yavru kedi, bölgede uygulama yapan polis memurlarının kedi yuvası önüne koyduğu ekmeği, gelen bir köpeğe kaptırmamak büyük mücadele sergiledi.

Tekirdağ'da bir yavru kedinin köpeğe karşı mücadelesi

Bölgedeki uygulama noktasındaki polis memurları, yemek için kendilerine getirilen kumanyadan kediye de verdiler.

Tekirdağ'da bir yavru kedinin köpeğe karşı mücadelesi

Tam bu sırada oraya gelen bir köpek, kedinin yuvasındaki ekmeğe doğru hareket edince, kedi büyük bir cesaretle tüylerini kabartarak köpeğe karşı koydu.

Tekirdağ'da bir yavru kedinin köpeğe karşı mücadelesi

Kendisine doğru havlayan köpeğe karşı cesaretle yuvasını ve ekmeğini vermeyen kedinin mücadelesi çevresindekiler tarafından ilgisiyle izlendi.

Tekirdağ'da bir yavru kedinin köpeğe karşı mücadelesi

Köpek, yavru kedinin karşı koyması üzerine bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Tekirdağ'da bir yavru kedinin köpeğe karşı mücadelesi

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