Tekirdağ'da bir yavru kedinin köpeğe karşı mücadelesi

Tekirdağ'da bir işyerinin önünü kendisine mesken edinen yavru kedi, bölgede uygulama yapan polis memurlarının kedi yuvası önüne koyduğu ekmeği, gelen bir köpeğe kaptırmamak büyük mücadele sergiledi.

Bölgedeki uygulama noktasındaki polis memurları, yemek için kendilerine getirilen kumanyadan kediye de verdiler.

Tam bu sırada oraya gelen bir köpek, kedinin yuvasındaki ekmeğe doğru hareket edince, kedi büyük bir cesaretle tüylerini kabartarak köpeğe karşı koydu.

Kendisine doğru havlayan köpeğe karşı cesaretle yuvasını ve ekmeğini vermeyen kedinin mücadelesi çevresindekiler tarafından ilgisiyle izlendi.

Köpek, yavru kedinin karşı koyması üzerine bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.