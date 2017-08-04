Tekirdağ'da bonzai kullanan sürücü kaza yaptı

Çerkezköy'ün Cengiz Topel Caddesi Kümeevler mevkiinde 59 UJ 938 plakalı otomobil, sürücüsü Veysel B.'nin kontrolünden çıkıp bir ağaca çarparak durdu.

POLİS ŞÜPHELENDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden polisler, kazaya karışan ve ehliyetini vermekte direnen Veysel B.'nin hareketlerinden şüphelendi.

ÜZERİNDEN BONZAİ ÇIKTI

Sürücünün uyuşturucu kullandığı ihtimali üzerine otomobilde arama yapan polis, 3 adet içime hazır sentetik uyuşturucu bonzai buldu. Yapılan incelemede polise direnen sürücünün bonzai kullandığı belirlendi.

POLİSE YALVARDI

Zaman zaman kendisini kaybeden Veysel B., hakkında işlem yapılmaması için dakikalarca polise yalvardı.

Bunun üzerin ekipteki bir polis memuru, "Bana neden yalvarıyorsun. Bunun babalığı olmaz. Sen bu işi yaparken ilk önce kendinden, sonra çocuklarından utanacaksın" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine pişman olduğunu dile getiren Veysel B., gözaltına alınarak soruşturmasının yürütüleceği Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



