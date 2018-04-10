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Tekirdağ'da cam fabrikası işçileri zehirlendi

Saray ilçesinde bulunan oto cam fabrikasında çalışan yaklaşık 30 işçi kullanılan kimyasal maddeden zehirlendi.

İHA | 10.04.2018 - 01:02..
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Cam fabrikasında saat 19.00 sıralarında bazı çalışanlar kullanılan kimyasal maddeden etkilenerek kendilerini kötü hissetti. 4-12 vardiyasında çalışan işçiler durumu vardiya amirlerine iletti. İddiaya göre, işçilerin psikolojik olarak etkilendiklerini düşünen vardiya amiri işçilere işlerine geri dönerek çalışmaya devam etmelerini söyledi.

Tekirdağ'da cam fabrikası işçileri zehirlendi

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından işçiler bilinçlerini kaybederek kendilerinden geçti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ölümle burun buruna gelen çalışanlar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Saray, Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerine Kimyasal Tehditler Biyolojik Tehditler, Radyolojik Tehditler, Nükleer Tehditler (KBRN) servisine sevk edildi.

Ayrıca fabrikada yaşanan olay sonrası 12-8 vardiyasının iptal edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da cam fabrikası işçileri zehirlendi

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