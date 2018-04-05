Tekirdağ'da CHP'li başkan parka kendi büstünü yaptırdı

Hangi tuzu ne kadar kullanmalıyız

Suriye'ye yeni bir sınır kapısı açılacak. Afrin’e yardım götürülmesi için açılacak olan yeni kapının adı "Zeytin Dalı" olacak.

11. Cumhurbaşkanı Gül'e yakınlığıyla bilinen Koru, muhalefetin adaylık için ısrarcı olması gerektiğini yazdı.

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'nın kendi büstünü parka yaptırmasını protesto eden AK Partililer, büste siyah çelenk bıraktı.

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İstanbul trafiğinde ambulans şoförü olmak

Metropol şehir İstanbul'da, yaşamı zorlaştıran konuların başını trafik çekiyor. İstanbul'da trafikte olmak, sabır ve dikkat gerektiriyor. O trafikte bir de ambulans şoförü olduğunuzu hayal edin.