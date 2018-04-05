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Tekirdağ'da CHP'li başkan parka kendi büstünü yaptırdı

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'nın kendi büstünü parka yaptırmasını protesto eden AK Partililer, büste siyah çelenk bıraktı.

DHA | 05.04.2018 - 13:43..
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Tekirdağ'da CHP'li başkan parka kendi büstünü yaptırdı

Yerel yönetimlerde hizmetleriyle gündeme gelemeyen CHP'li belediyeler, yine skandallarıyla gündemde. Bu kez adres Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi.

Kapaklı Belediyesinin CHP'li başkanı İrfan Mandallı, ilçedeki Bülent Ecevit Parkı'na kendi büstünü yaptırdı.

BÜSTE PROTESTO

İlçede tartışmaları da beraberinde getiren büstü protesto eden AK Partililer, büste siyah çelenk bıraktı.

4 YILDIR TEK HİZMET HEYKEL

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, belediye başkanının 4 yıldır tek icraatının heykel dikmek olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da CHP'li başkan parka kendi büstünü yaptırdı

Tekirdağ'da CHP'li başkan parka kendi büstünü yaptırdı

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