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Derede akıntıya kapılan askerin cansız bedenine ulaşıldı

Tekirdağ'da, sel nedeniyle derede akıntıya kapılarak hayatını kaybeden askerin terhisine 17 gün kaldığı öğrenildi.

26.10.2017 - 08:57
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Tekirdağ'ın Saray İlçesi'ndeki yoğun sağanak nedeniyle öğle saatlerinde Galata Deresi'nin debisi yükselmiş, karşıya geçemeyen vatandaşlar polisten yardım istemişti. Su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla karşı kıyıya geçemeyen polis ekipleri, askerden yardım talep etmişti. Bunun üzerine gelen ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatmıştı.

Karşı kıyıya geçmek isteyen, içerisinde 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, Kiremithaneler mevkisinde dereye devrilerek akıntıya kapılmış ve araç içerisindeki 3 asker, 2 polis ve vatandaş kendi çabaları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, 1 asker akıntıya kapılmıştı.

Derede akıntıya kapılan askerin cansız bedenine ulaşıldı

500 METRE İLERİDE BULUNDU

Kayıp askeri arama çalışmaları İstanbul ve Tekirdağ AFAD ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Aramalar sonucunda, sele kapılarak kaybolan askerin cansız bedenine düştüğü noktanın  500 metre ilerisinde ulaşıldı.

Derede akıntıya kapılan askerin cansız bedenine ulaşıldı

TERHİSİNE 17 GÜN KALMIŞ

Terhisine 17 gün kaldığı öğrenilen şehit asker Safa Parhan'ın naaşı, arama kurtarma ekiplerince bota alındı. Parhan'ın Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu, ailesinin İzmir'de yaşadığı belirtildi.

Derede akıntıya kapılan askerin cansız bedenine ulaşıldı

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