Tekirdağ'da drone uçurmak yasaklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, insansız hava araçlarının 6 ay 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerinde uçuşunun yasaklandığı bildirildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

Açıklamada, insansız hava araçlarının uçuşlarına yönelik şu ifadelere yer verildi :

"İnsansız Hava Aracı (Drone) tabir edilen araçların son zamanlarda halkımız arasında hobi ve ticari amaçlı kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak sivil vatandaşlar tarafından İnsansız Hava Araçları ile yapılacak olan her türlü uçuş, 15.06.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar olan süre içerisinde il merkezi ve ilçelerimizde 14.06.2017 tarih ve 466 sayılı Valilik Makamı oluru ile yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."