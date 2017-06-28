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Tekirdağ'da erkek çocuğa cinsel istismardan tutuklama

Çerkezköy ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mesut D., sosyal medyadan tanıştığı 14 yaşındaki erkek çocuğu K.D.'ya cinsel istismarda bulundu.

28.06.2017 - 16:07
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Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan K.D., bir süre önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Mesut D. ile arkadaş oldu. İddiaya göre Mesut D., buluştuğu K.D.'yı bir eve götürüp, cinsel istismarda bulundu.

ÇOCUK AİLESİNE ANLATINCA, YAKALANDI

Çocuğun durumu anlattığı ailesi polise giderek şikayetçi oldu.  K.D.'nin pedagog eşliğinde ifadesine başvurulurken, Mesut D. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Mesut D., tutuklandı.

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