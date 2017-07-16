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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 115 gözaltı

Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddia edilen 115 kişi gözaltına alındı.

16.07.2017 - 21:30
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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 115 gözaltı

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 115 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen aralarında iş adamı, ev hanımı, imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, öğrenci, veteriner, öğretmen, hemşire, doktor, esnaf, işçi ve polislerin de olduğu 127 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 115 şüpheliyi gözaltına aldı. Haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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