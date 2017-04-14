Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube'sindeki işlemleri tamamlanarak sabah saatlerinde sevk edilen 8 şüphelinin ardından 14 zanlı daha adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında örgütün sözde asker imamı olarak aranan şüpheli Y.P. Kayseri'de yakalandı. Kayseri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, ikametinin bulunduğu mahalledeki başka bir evde yakalanan şüphelinin, tanınmamak için gözlük ve şapka taktığı öğrenildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Y.P, Tekirdağ'a getirilmek üzere yola çıkarıldı.

Öte yandan, "il abisi” oldukları tespit edilen 4'ü tutuklu 7 şüphelinin ifadeleri sonrası askeri yapılanmanın çözüldüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIK 5 AY TİTİZLİKLE ÇALIŞTI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 5 aydır yürütülen çalışmalar sonucu, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında kullandığı farklı haberleşme yöntemlerinin deşifre edildiği belirtildi. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı kaydedildi.

Operasyonun sürmesi nedeniyle örgütün haberleşme yöntemleriyle ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 87 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu arada, soruşturma kapsamında bugüne kadar 55 kişi tutuklandı, 18 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.