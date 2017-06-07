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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında örgüte finans kaynağı sağladıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

07.06.2017 - 11:04
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il merkez ile Çerkezköy, Çorlu ilçeleri ve İstanbul'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Örgüte finansal destek sağladığı belirlenen iş adamları ve özel şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Evlerinde arama yapılan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağlamakla suçlandığı belirtildi.

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

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