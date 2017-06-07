Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

2. kez anne olan Pelin Karahan doğumdan 3 ay sonra son halinin fotoğrafını yayınladı.

May, terör şüphelilerinin saldırılarını önlemek için gerekirse insan hakları ile ilgili yasalarda değişiklik yapabileceğini söyledi.

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Körfezde kriz yaratan yalan haberi Rusya yayınladı

Katar'ın İran'ı İslam gücü olarak gösterdiği ve krize neden olan yalan haberin arkasında Rus hackerların olduğundan şüphe ediliyor.