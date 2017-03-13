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Tekirdağ'da FETÖ’cü ablalara operasyon

Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda "abla" oldukları iddiasıyla 30 kadın gözaltına alındı.

13.03.2017 - 22:48
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Konuyla ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yürütülün çalışmalarda, örgütün Çorlu kadın yapılanması ve örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen dernekle ile ilgili 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilecektir” denildi.

Açıklamada ayrıca kadınların anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlaması ile gözaltına alındığı ve emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecekleri kaydedildi.

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