Tekirdağ’da fuhuş operasyonu

Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçları ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa İlçesi Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinde pansiyon ve ikametlerde Y.K., T.Ö., C.Y., Ş.Ç. ve E.A. isimli 5 bayanın fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları tespit edildi.

Bayanları para karşılığı pazarlayan aralarında pansiyon işletmecilerinin de bulunduğu N.A., H.Ç., G.T., O.A., Y.S., K.Ç., G.T.Ö., ve M.K isimli 8 şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 2’si serbest kalırken diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.