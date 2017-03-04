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Tekirdağ’da fuhuş operasyonu

Tekirdağ’da para karşılığında 5 kadını fuhuş amaçlı çalıştırdıkları tespit edilen 8 kişiden 6’sı tutuklandı.

04.03.2017 - 06:36
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Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçları ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa İlçesi Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinde pansiyon ve ikametlerde Y.K., T.Ö., C.Y., Ş.Ç. ve E.A. isimli 5 bayanın fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları tespit edildi.

Bayanları para karşılığı pazarlayan aralarında pansiyon işletmecilerinin de bulunduğu N.A., H.Ç., G.T., O.A., Y.S., K.Ç., G.T.Ö., ve M.K isimli 8 şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 2’si serbest kalırken diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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