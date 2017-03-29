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Tekirdağ'da genelevde silahlı kavga: 2 yaralı

Çorlu ilçesinde genelevde müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

29.03.2017 - 00:15
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Olay, Çorlu-Tekirdağ Karayolu üzerinde bulunan genelevde meydana geldi. Geneleve müşteri olarak giden M.E., iddiaya göre odada ilişki kuracağı kadınla bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

M.E.'nin kadının boğazını sıkması üzerine genelevde bulunan özel güvenlik görevlisine haber verildi. Odaya gelen güvenlik görevlisi A.S., M.E.'yi dışarı çıkardı. Duruma sinirlenen M.E., belinden çıkarttığı tabancayla A.S.'yi bacağından vurdu.

Tekirdağ'da genelevde silahlı kavga: 2 yaralı

Bu sırada panikleyerek silahını elinden düşüren M.E. de tabancanın ateş alması sonucu bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.E. ve A.S., ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da genelevde silahlı kavga: 2 yaralı
Tekirdağ'da genelevde silahlı kavga: 2 yaralı
Tekirdağ'da genelevde silahlı kavga: 2 yaralı

Tekirdağ'da genelevde silahlı kavga: 2 yaralı

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