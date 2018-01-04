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Tekirdağ'da girdiği evde bir kişiyi öldürdü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

AA | 04.01.2018 - 04:44..
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Muratlı'nın Muradiye mahallesinde yaşayan Muharrem Eğcin (51), Ayhan Süzen (56) ve Özkan Çiğdem (39), evlerine giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Tekirdağ'da girdiği evde bir kişiyi öldürdü

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, Muharrem Eğcin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan Ayhan Süzen, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, Özkan Çiğdem ise Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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