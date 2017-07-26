Tekirdağ'da hayvan hırsızları kameraya yakalandı

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Bıyıkali Mahallesi'nde Kadir A.'nın ahırına giren Ş.Ç., ile Y.D., ahırda bulunan 6 küçükbaş hayvanı çaldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Hırsızlığın ardından hayvanların sahibi Kadir A., ahırdaki güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızların görüntülendiğini görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerasından hırsızların Ş.Ç., ile Y.D., olduğunu ve Çorlu İlçesi'nin Hıdırağa Mahallesi'nde oturduklarını belirledi.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen jandarma iki kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmanın yaptığı soruşturmada Ş.Ç., iye Y.D.'nin Tekirdağ başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde de hayvan hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi. Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.Ç., ile Y.D., tutuklanıp Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne konuldu.







