Tekirdağ'da hayvan hırsızlığına 3 tutuklama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray, Hayrabolu, Kapaklı ve Muratlı ilçelerinden 14 büyükbaş, 22 buzağı çalan ve Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de hayvan hırsızlıklarına karıştıkları güvenlik kameralarından belirlenen S.S., İ.Ş., O.S., C.G. ve R.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda soruşturmaları tamamlanan şüpheliler, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.S, İ.Ş. ve O.S. tutuklanıp ceza evine gönderilirken, C.G. ve R.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.