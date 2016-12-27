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Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Tekirdağ'da hafif ticari araçla taksinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

DHA | 27.12.2016 - 21:48
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Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Kaza saat 19.00 sıralarında Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Osmanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hayrabolu'dan Tekirdağ'a giden Figen Öztürk yönetimindeki 59 T 5192 plakalı ticari taksi ile karşıdan gelen Recep Kocabey'in kullandığı 39 NK 129 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

YARALILARIN İSİMLERİ

Çarpışma sonucu meydana gelen kazada, takside bulunan sürücü Figen Öztürk, Soner Can, Güngör Öztürk ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Recep Kocabey, Hande Kocabey, Hülya Kocabey ve Şükran Kocabey yaralandı.

Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri kaza sonucu sıkışan taksi sürücüsü Figen Öztürk'ü araçtan çıkardı.

Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

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