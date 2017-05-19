Tekirdağ'da inek gübre yığının içinde kaldı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde girdiği gübre yığınını içinde mahsur kalan inek, kepçe ile kurtarıldı.

İran halkı, cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Ronaldo'ya benzeyen İranlı Reza Alirezalu oyunu kullanırken ilgi gördü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü'yü ziyaret ettiği sırada, gazetede olan Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'yla görüşmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) üyelerini belirledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ operasyonu yapılan Sözcü gazetesine ziyarette bulundu.

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Başakşehir'den Elia atağı

Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir, Feyenoord forması giyen Elia'yla anlaşmaya vardı.