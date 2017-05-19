taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5794
EURO
4,0088
ALTIN
144,21
PETR
53,4800

Tekirdağ'da inek gübre yığının içinde kaldı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde girdiği gübre yığınını içinde mahsur kalan inek, kepçe ile kurtarıldı.

19.05.2017 - 20:14
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hayrabolu İlçesi’nde, bataklık haline gelmiş gübre yığının içine giren inek, sahibi ve çevredekilerin tüm çabalarına çıkarılamadı.

İNEK KEPÇE İLE KURTARILDI

Gübre batağında mahsur kalan ineği, tesadüfen yoldan geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) ait kepçe ile kurtarıldı.

Tekirdağ'da inek gübre yığının içinde kaldı

Çevresindeki gübreler temizlendikten sonra çıkarılan inek, sürüye katılarak ağılına götürüldü. Çevrede toplananlar da ineğin kurtarılma anını izleyip, cep telefonlarına kaydetti.

Tekirdağ'da inek gübre yığının içinde kaldı

Tekirdağ'da inek gübre yığının içinde kaldı

Tekirdağ'da inek gübre yığının içinde kaldı

Tekirdağ'da inek gübre yığının içinde kaldı

Tekirdağ'da inek gübre yığının içinde kaldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özge Ulusoy: Mankenler fakirlerle mi çıksın

Özge Ulusoy: Mankenler fakirlerle mi çıksın

168
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu

Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu

197
Volkan Demirel: Penaltıyı kaçırdığıma çok şaşırdım

Volkan Demirel: Penaltıyı kaçırdığıma çok şaşırdım

101
TSK, sınır ötesi harekat için olası senaryoları hazırladı

TSK, sınır ötesi harekat için olası senaryoları hazırladı

87
Olympiakos taraftarı İstanbul'da taşkınlık çıkardı

Olympiakos taraftarı İstanbul'da taşkınlık çıkardı

59
Alman meclisinde İncirlik mesaisi

Alman meclisinde İncirlik mesaisi

144
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Sözcü açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Sözcü açıklaması

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM