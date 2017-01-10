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Tekirdağ'da hırsız karın altında saklanırken yakalandı

Malkara ilçesinde bir vatandaşın bin lirasını çalan şahıs, 2 gencin dikkati sayesinde girdiği çıkmaz sokakta karın altında yakayı ele verdi.

İHA | 10.01.2017 - 01:31
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Akşam saatlerinde 14 Kasım Caddesi üzerindeki banka ATM'sine gelen S.A. isimli kadın para çekme işlemi gerçekleştirdi. Yanına yaklaşan şahsı fark etmeyen kadın, bin lirasını kaptırdı.

Tekirdağ'da hırsız karın altında saklanırken yakalandı

Kapkaç zanlısı hızla kaçarak ara sokağa daldı. O esnada berber dükkanında oturan Nurican Güreşçi ile İskender Asarlı, şüphe duydukları şahsın çıkmaz sokakta saklandığını fark etti. 2 genç, polisin peşine düştüğü zanlının çıkmaz sokakta olduğunu işaret etti.

Kapkaç zanlısı, girdiği çıkmaz sokakta karın altında saklanırken polise yakayı ele verdi. Kadından zorla aldığı paralarla yakalanan zanlı daha sonra emniyete götürüldü. Polis ekipleri de, S.A.'yı parasını eksiksiz teslim etti.

Zanlıyı yakalatan Nurican Berber ve İskender Asarlı, şahsı otomobilin altına girip saklanmaya çalışırken şüphelenip, hemen polise yerini belirttiklerini söyledi. 2 genç, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini ifade etti.

Öte yandan gençlerin ifadesini almak üzere Yiğit Polis Merkez Amirliği'nden gelen görevli bir polis, gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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