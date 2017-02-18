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Tekirdağ'da kaza yapan otomobilde 1 kişi yanarak öldü

Çorlu ilçesindeki trafik kazası sonucu yanan otomobilden çıkamayan bir kişi yanarak yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

18.02.2017 - 07:07
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Sevinç Albayrak (40) idaresindeki 59 FH 946 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 ZV 989 plakalı otomobil çarpıştı.

Vatandaşlar yaralanan sürücü Sevinç Albayrak'ı otomobilden çıkardı. Sürücü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ'da kaza yapan otomobilde 1 kişi yanarak öldü

Bu sırada yanarak alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekipler, otomobilde sıkıştığı için çıkamayan ve yanarak can veren kişinin Ender Albayrak (46) olduğunu tespit etti. Albayrak'ın cesedi morga kaldırıldı.

Bu arada polis olay yerinden kaçan diğer aracın sürücüsü ile beraberinde yolculuk yapan 2 kişiyi aramaya başladı.



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