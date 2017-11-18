Tekirdağ'da Kılıçdaroğlu'nun tam karşısına asılan pankart

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sürekli "diktatör" kelimesini kullanmaya başladı.
Halkın seçimiyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Erdoğan'a yönelik bu sözler, CHP Lideri'ne tepki olarak geri dönüyor.
TAM KARŞISINA ASTILAR
Tekirdağ'da katıldığı etkinliklerde partililere hitap eden Kılıçdaroğlu'nun karşısına büyük bir protesto pankartı asıldı.
DİKTATÖR ARIYORSAN AYNAYA BAK
Pankartta, "Faşist diktatör arıyorsan aynaya, milletine hizmetkar arıyorsan reise bak." ifadelerine yer verildi.