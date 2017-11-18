Tekirdağ'da Kılıçdaroğlu'nun tam karşısına asılan pankart

Şırnak'ın ardından Hakkari'de de vatandaşlara hitap eden Başbakan Yıldırım, Türk bayraklarıyla süslenen alanda coşkuyla karşılandı.

Şişli'de polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Ünlü şarkıcı Teoman, alkolü bırakmak için annesine söz verdi.

Şarkıcı Teoman alkolü bırakmak için tedavi görüyor

Irak İçişleri Bakanı Kasım el- Araci, Rava'nın da güvenlik güçlerinden temizlediğini belirtti.

Araci: DEAŞ Irak'ta askeri olarak bitti

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Galatasaray'da yabancı kuralı harekatı

G.Saray yönetimi, 2019-2020 sezonunda 8+3 olarak uygulanacak olan yabancı kuralına uymak için 6 yabancıyla yolları ayırma kararı aldı.