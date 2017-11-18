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Tekirdağ'da Kılıçdaroğlu'nun tam karşısına asılan pankart

Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'na "diktatör" diyen CHP Lideri, vatandaşların pankartlı protestosuyla karşı karşıya kaldı.

18.11.2017 - 09:04
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Tekirdağ'da Kılıçdaroğlu'nun tam karşısına asılan pankart

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sürekli "diktatör" kelimesini kullanmaya başladı.

Halkın seçimiyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Erdoğan'a yönelik bu sözler, CHP Lideri'ne tepki olarak geri dönüyor.

TAM KARŞISINA ASTILAR

Tekirdağ'da katıldığı etkinliklerde partililere hitap eden Kılıçdaroğlu'nun karşısına büyük bir protesto pankartı asıldı.

Tekirdağ'da Kılıçdaroğlu'nun tam karşısına asılan pankart

DİKTATÖR ARIYORSAN AYNAYA BAK

Pankartta, "Faşist diktatör arıyorsan aynaya, milletine hizmetkar arıyorsan reise bak." ifadelerine yer verildi.

Tekirdağ'da Kılıçdaroğlu'nun tam karşısına asılan pankart

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