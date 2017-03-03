Tekirdağ'da kısa dönem askerlerin yemin töreni

Tekirdağ Jandarma Komutanlığında, 366. kısa dönem 40 asker için yemin töreni düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile il protokol üyeleri ve askerlerin ailelerinin katıldığı törende askerlerin yemini sonrası konuşan Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, yemin etmenin vatan görevini en iyi şekilde yapılmasına dair namus sözü vermek olduğunu söyledi.

YEMİN TÖRENİNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Törende jandarma er Erman Ayaz, silah arkadaşlarının karşısına geçti. Ayaz'ın "İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, her zaman ve her yerde, bir ömür boyu birlikte mutlu yıllara" cümlesini askerler de tekrar etti.

Bu sırada tören alanına getirilen Sinem Karabulut'a dönerek diz çöken Erman Ayaz, evlilik teklifinde bulundu. Karabulut'un teklifi kabul etmesinin ardından Ayaz, kız arkadaşına yüzük taktı.