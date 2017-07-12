Tekirdağ'da köpekten kaçarken düşen adam öldü

Başsavcı Şimşek, Manisa'da askerlerin zehirlenmesine hindi etinin neden olduğu belirtti.

İspanya Kralı 6. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia, Cebelitarık sorununu konuşmak üzere Kraliçe Elizabeth'i ziyaret etti

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Diş macunu yalnızca dişleri mi temizler

Diş macunun dişlerimizi olduğu gibi başka birçok şeyi temizlemede kullanılabildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız buyrun burdan öğrenin.