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Tekirdağ'da okula gönderilmeyen iki çocuk korumaya alındı

Ergene ilçesinde okula gönderilmeyen ve evden dışarı çıkmalarına izin verilmeyen iki çocuk, koruma altına alındı.

İHA | 10.01.2017 - 22:43
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Marmaracık Mahallesi'nde 9 yaşındaki T.İ. ve 11 yaşındaki S.İ.'nin annesi tarafından okula gönderilmediği ve evden dışarı çıkmalarına bile izin verilmediğine yönelik ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkililerinin incelemeleri sonucunda çocuklar koruma altına alındı.

tekirdağ alıkoyma

Çocuklarını vermek istemeyen anne İ.İ., sinir krizi geçirmesi üzerine ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne İ.İ.'nin daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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