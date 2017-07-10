Tekirdağ'da patpat devrildi, sürücü öldü

Malkara İlçesi'nde hamallık yaparak geçimini sağlayan İsmet Altın, patpat olarak bilinen tarım aracına 3 akrabasını da alarak balya taşıma işi bulmak için köyleri gezdi. Altın, Dereköy Mahallesi Köprü mevkiine geldiği sırada patpatın hakimiyetini kaybetti.

DEVRİLEN PATPATININ ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Devrilerek ters dönen aracın altında kalan İsmet Altın hayatını kaybederken, aracının kasasında oturan akrabaları Ahmet Sarılır (47), oğulları Turhan (17) ve Nuri (15) ise kazayı yara almadan atlattı. İsmet Altın’ın cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"BELKİ ÖLMEMİŞTİR, BİR KERE DAHA BAKIN"

Kazayı haber alıp gelen yakını Birsen Sarılır, "Bırakın artık bu balya taşıma işini. Allah'ım çok fena oluyorum. Gitti İsmet kardeşim gitti. Allah'ım bu da mı gelecekti başımıza? Belki ölmemiştir, İsmet kardeşim. Bir kere daha bakın" diyerek gözyaşı döktü.

Aracın kasasında oturan Ahmet Sarılır, yokuş aşağı inerken bir anda ters döndüklerini belirterek, "Biz kasada oturuyorduk. Yokuş aşağıya inerken ne olduğunu anlamadık. Baştan toprak zemine çarptı. Sonra patpat devrildi. Biz son anda devrilirken üzerinden atladık" dedi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.





