Tekirdağ'da sahte altın çetesi çökertildi

Tekirdağ'da sahte altın şebekesinden Hayati K. Kocaeli'de ikamet eden emekli Nevzat D.'ye telefonla ulaşarak kendisini eskiden tanıdığını ondan başka güvenecek kimseleri olmadığını söyleyerek Nevzat D. ile samimiyet kurdu.

30 BİN LİRAYA ANLAŞTILAR

Şebeke üyelerinden Hayati K. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tesadüfen altın sikke dolu bir küp bulduklarını ancak kimseye güvenemedikleri için Nevzat D.'ye seni aradık sen bize yardımcı ol diyerek sahte altın sikkelerini 30 bin lira karşılığında kendisine verebileceğini söyleyerek Tekirdağ'ın Saray ilçesinde buluşmak için anlaştılar. Kocaeli'den Saray'a altın sikkelerini almak için gelen Nevzat D. Saray'da Hayati K. ile buluşarak 30 bin lira karşılığında altın sikkeleri satın aldı.

KANDIRILDIĞINI ANLADI, POLİSE GİTTİ

Daha sonra altın sikkelerin sahte olduğunu fark eden Nevzat D. kandırıldığını anlayınca Saray'da Yeni Mahalle Polis Karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri Nevzat D.'nin ifadeleri doğrultusunda yaptıkları araştırma neticesinde geçmiş yıllarda bu tür olaylardan kaydı bulunan kişileri incelemeye alarak Hayati K.'ya ulaştı.

PARALARLA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR..

Vakit kaybetmeden Hayati K.'yı gözaltına alan asayiş ekipleri Hayati K.'nın cep telefonunda yüklü miktarda parayla çekilmiş fotoğraflara ulaştılar. Hayati K.'nın olayı itiraf etmesi üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri Hayati K. ile beraber hareket ettiklerini belirlediği Naci U., Birol K., ve Oral D.'yi de gözaltına aldılar. Gözaltına alınan zanlılar polisteki sorgularında Nevzat D.'yi paraya ihtiyaçları olduğunu belirterek suçlarını itiraf ettiler.

Suçlarını itiraf eden zanlılar polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekler.