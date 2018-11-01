Tekirdağ'da sahte deterjan üreten kişi yakalandı

Tekirdağ Çerkezköy'de piyasaya sahte toz deterjan sürmek isteyen kişi, 1 tona yakın sahte ürünle yakalandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir tesisten piyasaya sahte toz deterjan sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tesiste 950 kilo toz deterjan, ünlü bir marka adına hazırlanmış 2 bin 650 adet ambalaj, 2 adet elektronik tartı ve 1 adet poşetleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.H.T. gözaltına alındı.